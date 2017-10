Die Themen der Sendung:



Was tun, wenn die Krankenkasse die Leistung verweigert?

„Zu teuer, unnötig, ohne Aussicht auf Erfolg – Antrag abgelehnt!“ Das hören Versicherte von ihrer Krankenkasse oft. Insbesondere, wenn es um Kuren, Reha-Maßnahmen oder Hilfsmittel geht. Doch kämpfen kann sich lohnen. Rund zwei Drittel aller Widersprüche sind erfolgreich. "Gesundheit!" gibt Tipps.



Tremor: Es ist nicht immer Parkinson

Vor Kälte zittern, kennt jeder. Doch Zittern kann auch krankhaft sein. Am bekanntesten ist der sogenannte Parkinsontremor. Aber auch Medikamentenmissbrauch und Krankheiten wie Schilddrüsenstörungen, Niereninsuffizienz oder Multiples Sklerose können der Auslöser sein. Die Therapie richtet sich nach der Grunderkrankung und der Form des Zitterns.



Weidenrinde: so gut wie Aspirin

Ob im Altertum, im Mittelalter oder in der Neuzeit – schon immer wussten Kundige um die Heilkraft der Weide. Die Rinde des Baumes, die häufig Flüsse und Bäche säumt, ist ein ideales Mittel gegen Schmerzen und Fieber. Fast ebenso gut wie Aspirin. Nur ohne dessen Nebenwirkungen.



Mit der Bergwacht unterwegs

"Gesundheit!"-Reporterin Veronika Keller ist gemeinsam mit den Bergrettern der Bergwacht Garmisch unterwegs und erfährt auf was man alles bei einer herbstlichen Bergtour achten sollte. Bei einem simulierten Übungsnotfall erlebt sie, wie professionell und leidenschaftlich die Bergretter arbeiten.

Redaktion: Björn-Christoph Bugl