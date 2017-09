Die Themen der Sendung:



Intervall-Fasten: Wie gesund ist die angesagte Diät?

Das Intervallfasten ist gerade extrem beliebt. Zwischen den Mahlzeiten werden lange Pausen eingelegt, quasi eine kleine Fastenzeit. Es gibt verschiedene Methoden, zum Beispiel die 5:2- oder 16:8-Methode. Die Zahlen legen die Zeitabstände zwischen den Mahlzeiten fest, in Tagen oder Stunden. Das Intervallfasten soll, so die Fans, eine sehr gesunde Art sein, um abzunehmen und sogar vor Krankheiten schützen. Forscher wollen derzeit herausfinden, wie sich das Fasten auf das Diabetesrisiko oder Demenzerkrankungen auswirkt.



Mit den „Docs auf Schicht“: Mandeln und Polypen, wann müssen sie raus?

Wie sieht der Alltag in einer Klinik aus? "Gesundheit!" geht in seiner Serie mit den „Docs auf Schicht“ und schaut, was an einem Tag auf der Station passiert. Diesmal ist "Gesundheit!" in der HNO-Klinik der Uniklinik Erlangen. Hier kann das Team bei einer Mandel- und einer Polypen- Operationen dabei sein. Für die Patienten und die Mediziner stehen wichtige Entscheidungen an. Im Klinikalltag liegen Freude und Leid nahe beieinander. Die Krankenschwestern, Pfleger, Retter und Ärzte geben alles, damit sie den Patienten helfen können.



Bauch-Peine-Po: Zirkeltraining auf der Wiesn

Einmal im Jahr beispielsweise auf dem Oktoberfest ausgelassen feiern, ohne ans Morgen zu denken - das kann sich rächen. Wer am nächsten Tag nach was aussehen will, muss vorher etwas dafür tun, und das kann Spaß machen mit dem coolsten Fitness-Parcours der Welt. "Gesundheit!" bringt den Po in Form, tut was für Oberkörper und Rumpfmuskulatur, trainiert biathletische Disziplin und Gleichgewichtssinn – auf dem Oktoberfest. Denn "Gesundheit!" macht das Wiesn-Zirkeltraining mit fünf coolen Workouts.



Giftige Doppelgänger: Speisepilze werden oft verwechselt.

Derzeit ist Schwammerl-Saison. Doch nur wenige Sammler kennen sich wirklich aus. Das Problem: Viele Speisepilze haben giftige Doppelgänger. Doch woran erkennt man den Unterschied? Welche Pilze sind essbar, wo lohnt die Suche und wo lauern die Gefahren? Reporterin Veronika Keller macht sich auf Spurensuche.

Moderation: Veronika Keller

Redaktion: Christine König