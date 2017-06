Die Themen der Sendung:



Positives Denken: Wie beeinflusst es unsere Gesundheit?

Sich nicht hängen lassen, positiv denken, das ist das Mantra unserer Zeit. Ein zweischneidiges Mantra, das aber seine Berechtigung hat. Denn Gedanken – positive wie negative – haben großen Einfluss auf den Körper, insbesondere auf das Immunsystem. Positiv Denken, das kann wie ein Medikamentencocktail wirken – effektiv, aber ohne Nebenwirkungen.



Zahnerosion dank Softdrinks

Im Sommer greift man gerne zu Durstlöschern wie Cola, Orangenlimonade oder Apfelschorle. Doch gesund ist anders. Nicht nur, weil diese Getränke in der Regel viel Zucker enthalten. Durch die Säure kommt es auch zu Schäden am Zahnschmelz und zu Karies. Was tun, damit aus Trinkgenuss kein Trinkfrust wird?



Pilzerkrankungen auf dem Vormarsch

Mit Pilzerkrankungen werden gesunde Menschen in der Regel gut fertig. Ganz anders, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Dann kann es zu lebensgefährlichen Infektionen kommen. Betroffen sind vor allem Intensivpatienten, die frisch operiert sind. Seit Jahren steigt die Zahl solcher Mykosen. Und Resistenzen nehmen zu. Die Ärzte werden immer machtloser, weil es kaum noch wirksame Antimykotika gibt.



Senf – scharf und gesund

Eine fette Bockwurst ohne Senf? Kaum vorstellbar. Schließlich hilft Senf der Verdauung auf die Sprünge. Er soll aber noch mehr können. Der Mostrich soll gegen Bronchitis, Gelenkschmerzen und Bluthochdruck helfen. Senföle wirken antibiotisch und sollen Tumore hemmen. Was ist dran am scharfen Senf, wie gesund ist er wirklich?



Von Gärten, garteln und Gesundheit

"Gesundheit!" hat das garteln entdeckt oder vielmehr die heilende Wirkung des Gartelns. "Gesindheit!"-Moderatorin Veronika Keller harkt und sät gemeinsam mit einer Gartentherapeutin und erlebt wie Bewegung im Grünen Körper und Seele gut tun.

Moderation: Veronika Keller

Redaktion: Björn-Christoph Bugl