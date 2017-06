Die Themen der Sendung:



Zweifelhafter Allergietest: Patienten mit Mangelernährung

Der sogenannte IgG-Test, ein Bluttest, soll ganz einfach die Ursachen für alle möglichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien aufdecken. Pro Untersuchung wird dafür von Ärzten oder Heilpraktikern bis zu 400 Euro verlangt, die der Patient selber zahlen muss. Anerkannte Experten warnen aber, denn der Test sei völlig ungeeignet. Trotzdem stellen Patienten reihenweise ihre Ernährung danach um, mit teils schlimmen Folgen. Ist der Test eine gefährliche Abzocke? "Gesundheit!" deckt auf.



Mediensucht: Ab wann ist man internetabhängig?

Wie viel Internet- und Smartphone- Nutzung sind noch normal? Online gehen, das gehört einfach dazu und ist inzwischen überall möglich. Doch, was, wenn Kinder, Jugendliche, oder auch Erwachsene gar nicht mehr von den Bildschirmen wegzubringen sind? Mediensucht ist noch ein relativ junges Forschungsfeld. Doch Experten warnen: Die Zahl der Abhängigen steigt drastisch. Die Folgen sind unter anderem soziale Isolation, Depressionen, Angststörungen. "Gesundheit!" spricht mit einem Patienten, der durch seine Sucht alles verloren hatte.



LAUF10!: Tausende Läufer werden zum Abschlusswettkampf erwartet

Dieses Jahr ist Jubiläum. Denn die Aktion "LAUF10!" findet heuer zum 10. Mal statt. Für die Teilnehmer des Events, das die BR-Abendschau und die Sportmedizin der TU München gemeinsam veranstalten, gibt es nur ein Ziel: Nach 10 Wochen Spezial-Training 10 Kilometer bewältigen und am 30. Juni beim großen Abschluss-Lauf in Wolnzach mit dabei sein. Für die 11.000 Einwohner der Marktgemeinde ist das Ereignis inzwischen zu einem Mega-Event herangewachsen. Jetzt, wenige Wochen vor dem Startschuss, laufen die Vorbereitungen bei den Veranstaltern auf Hochtouren. "Gesundheit!" zeigt, wie sich der Ort auf das Großereignis vorbereitet, begleitet einen der Läufer bei seinen Fortschritten und ist zu Gast bei einer Laufgruppe.



Die Wahrheit über Salz: Wie viel ist erlaubt?

Ohne Salz sind die Zellen im menschlichen Körper nicht lebensfähig. Doch zu viel von dem Mineralstoff kann schaden. Die Deutschen verwenden weit mehr Salz im Essen, als von Experten empfohlen. Führt das zu Krankheiten, wie Bluthochdruck? "Gesundheit!"- Moderator Fero Andersen befragt dazu einen Ernährungsmediziner. Außerdem besucht er die Alte Saline in Bad Reichenhall und will herausfinden, warum salzhaltige Luft so gut für die Atemwege ist. Schließlich ist er noch den versteckten Salzen in Fertigprodukten auf der Spur.

Moderation: Fero Andersen

Redaktion: Christine König