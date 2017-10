Ursprünglich als Transporthilfe gedacht, hat sich die Palette zum Liebling der kreativen Handwerker entwickelt.

Ob Biertisch oder Hängeschaukel, vom Gemüsebeet bis hin zum Terrassendeck – die Palette an Möbelstücken ist schier grenzenlos. Wer als Einsteiger mit den eigenen Händen was schaffen möchte, ist mit der genormten „Bretterbude“ bestens bedient. Paletten sind aus Holz, preiswert und passen als natürliches Material perfekt nach draußen.

Auch der Schmidt Max träumt vom selber gebauten Grillplätzchen und lässt sich von Profis clevere Tricks beibringen.



EPAL, IPPC und Europool



Es gibt viele verschiedene Paletten-Typen – nicht alle sind gleichermaßen für Möbel geeignet. Welche sind schädlingsfrei, wie kann Schimmel verhindert werden? Ein kleiner Ratgeber durch die Welt der Bretter.

