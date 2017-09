So kann es nicht weitergehen ... alle beschweren sich bei Franzi und geben ihr die Schuld für ihre schlechte Stimmung. Da bleibt ihr praktisch nur die Flucht aus Erding. Doch dann ruft Werner an und will ihr dringend etwas zeigen ...

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Franzi Jule Ronstedt Traudl Ostermeier Gisela Schneeberger Werner Grüneis Sebastian Bezzel Sandra Kathrin von Steinburg Robert Weindl Stephan Zinner Hakan Ercan Karacayli Frau Göberl Maria Peschek Frau Konstantinides Sarah Camp Autor: Peter Bradatsch

Kamera: Stefan Biebl

Regie: Matthias Kiefersauer

Musik: Rainer Bartesch

Redaktion: Elmar Jaeger