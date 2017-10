Der Bedarf an Fleisch in China steigt rasant. Um ihn zu decken, haben chinesische Wissenschaftler ein Auge auf das Yak geworfen. Neue Kreuzungen aus Haus- und Wildyak sollen in Zukunft die Menschen ernähren und den tibetischen Hirten eine neue Einkunftsquelle eröffnen.

