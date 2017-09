Zwei junge polnische Akademiker verzichten auf alles, was die heutige Wohlstandsgesellschaft so ausmacht. Sie leben als Aussteiger im Wald nahe der weißrussischen Grenze. Statt sich um einen Job in der Stadt zu bemühen, haben sie sich für das Einsiedlerdasein entschieden. Als Selbstversorger produzieren sie fast alles, was sie zum einfachen Leben brauchen. Ab und zu kommen sie Besuch von Freunden. Nun wollen Grzegorz und Zosia heiraten. Das Filmteam erlebt eine nicht ganz alltägliche Hochzeit …

Redaktion: Matthias Ott