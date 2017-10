Ilse Krieg ist Hausbesitzerin und vermietet Wohnraum an eine WG. Die alleinstehende Witwe fühlt sich für das Wohlergehen ihrer sechs jungen Mieter mehr als verantwortlich. Nicht nur, dass sie sich öfter in deren Wohnung aufhält als in ihrer eigenen, richtet sie auch täglich das Frühstück her. Dazu wischt sie Staub, wo gar kein Staub mehr ist und verteilt die Post, die sie natürlich vorher gelesen und geprüft hat. Obwohl die WG-Bewohner alle Ilse Krieg sehr mögen, ist irgendwann das Maß voll. Deshalb beschließen sie, unter der Führung vom lebensklugen Opa Blum, einen fingierten Brief von einem psychologischen Institut in die Post zu legen. So hoffen sie, Frau Krieg von ihrer unsäglichen Neugier zu kurieren, denn der Brief enthält Furcht einflößende Krankheitsverläufe über obsessives Verhalten. Aber weit gefehlt! Ilse Krieg bezieht den Inhalt des Briefes nicht auf sich, sondern auf den jungen Schriftsteller Thomas, der in ihren Augen nun endgültig reif für die Klapsmühle ist. Bis die jungen Leute, unter tatkräftiger Mithilfe von Opa Blum, die Vermieterin von ihrer krankhaften Neugier und grenzenlosen Bemutterung befreien können, passiert noch einiges und man muss schon „Voll gut drauf“ sein, um den Durchblick zu behalten!

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Karin Brennstuhl Nicola Pendelin Michael Wachter Tom Mandl Markus Kopper Flo Bauer Lisa Mann Simona Mai Thomas Hemming Florian Kiml Julia Weh Kristina Helfrich Opa Blum Egon Biscan Ilse Krieg Kathi Leitner Redaktion: Sabine Boueke-Loosen