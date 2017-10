In der Regionalliga Bayern geht es im Mittelfeld der Tabelle richtig zur Sache. Burghausen will gegen Bayreuth einen weiteren Schritt nach oben machen und wieder anknüpfen, wo sie am Anfang der Saison begonnen haben.

Moderation: Dominik Vischer

Autor: René Kirsch

Redaktion: Christoph Netzel