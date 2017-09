Die Eiskunstlauf-Vizeweltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot mussten sich bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf nach einigen Stürzen mit Platz zwei begnügen. Die Nordkoreaner Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik sicherten sich als Sechste das Olympiaticket für die Winterspiele in Südkorea.

Autor: Corinna Halke-Teichmann

Redaktion: Anja Miller