Bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf präsentieren die Eiskunstläufer einen Vorgeschmack auf ihre Olympia-Programme. Neben Topstars wie Aljona Savchenko/Bruno Massot ist auch ein nordkoreanisches Paar am Start - das von der Teilnahme an den Winterspielen in Südkorea träumt.

Autor: Corinna Halke-Teichmann

Redaktion: Anja Miller