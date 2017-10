In Berlin stehen die Grünen vor Koalitionsverhandlungen, in Bayern vor Landtagswahlen. Dafür wollen sich die bayerischen Grünen personell und thematisch auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz rüsten. Mit einer Wahlnachlese und Themen wie Flächenverbrauch oder Mobilität. Außerdem stellt sich die bayerische Grünen-Chefin Sigi Hagl zur Wiederwahl.

