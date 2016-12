Biathletin Laura Dahlmeier triumphierte in Pokljuka. Die Skirennläufer Felix Neureuther und Stefan Luitz wurden beim Riesenslalom in Val d'Isere Vierter und Fünfter. Skicrosserin Daniela Maier schaffte erstmals in ihrer Karriere den Sprung aufs Weltcup-Podium.

Moderation: Tom Meiler

Autor: Andreas Troll

Redaktion: Steffen Lunkenheimer