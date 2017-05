Alexander Zverev greift beim ATP-Turnier in München nach dem dritten Titel seiner Karriere. Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich am Samstagnachmittag in einem hochklassigen Halbfinale gegen Roberto Bautista Agut aus Spanien mit 7:5, 7:5 durch.

Moderation: Tom Meiler

Autor: Florian Eckl

Redaktion: Steffen Lunkenheimer