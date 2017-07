Laura Dahlmeier war in der Saison 2016/17 die überragende Biathletin. In Hochfilzen krönte sie sich zur ersten Fünffach-Weltmeisterin und holte als Erste elf WM-Medaillen in Serie. Die 23-Jährige wird mit dem Sonderpreis geehrt.

