Beim 1. FC Nünberg zeigt jetzt Michael Köllner an, wo es lang geht. Seine Premiere als Club-Coach gibt der 47-Jährige beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. "In jedem Fußballspiel, musst du laufen was das Zeug hält," sagt Köllner.-

Autor: Gottfried Oliwa