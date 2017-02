Eine Eishockey- und Basketballhalle für etwa 10.000 Zuschauer - so etwas fehlt in München. Auf dem Gelände des Olympiaradstadions soll eine solche Arena entstehen. Das war zumindest der Plan. Der Abriss ist vollzogen - aber was kommt jetzt?

Moderation: Markus Othmer

Autor: Nick Golüke / Sarah Blätz

Redaktion: Steffen Lunkenheimer