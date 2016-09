Hachings Ex-Präsident Engelbert Kupka hat in einem offenen Brief an den DFB seinem Ärger ordentlich Luft gemacht. Die Kluft zwischen Profis und Amateuren werde immer größer. Die Erlöse aus den neuen TV-Verträgen müssten auch den Amateuren zu gute kommen.

Moderation: Julia Scharf

Redaktion: Steffen Lunkenheimer