Fußball-Vereine nehmen die Berichterstattung mehr und mehr selbst in die Hand, den Medien verwehren sie sogar teilweise den Zugang. Was ist objektiv, was ist subjektiv? In Zukunft muss der Nutzer entscheiden.

Moderation: Tom Meiler

Autor: Bernd Schmelzer

Redaktion: Steffen Lunkenheimer