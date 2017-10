Oberbayern gegen Oberfranken in der Fußball-Regionalliga lautet die Devise im Duell zwischen Wacker Burghausen und der SpVgg Bayreuth live. Der Sieger der Partie kann in der Tabelle Boden gut machen und darf den Blick in die obere Hälfte richten.

Moderation: Dominik Vischer

Redaktion: Christoph Netzel