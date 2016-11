Die Erfolgsserie von Meister EHC München in der DEL hält an. Am 19. Spieltag feierten die Bayern gegen die Krefeld Pinguine beim 6:4 (0:0, 2:3, 4:1) allerdings nur dank einer starken Schlussphase den sechsten Sieg in Folge.

Moderation: Tom Meiler

Autor: René Kirsch

Redaktion: Steffen Lunkenheimer