Die Sensation ist ausgeblieben: Drittligist Würzburger Kickers verlor in der ersten Runde des DFB-Pokals 0:3 gegen Werder Bremen. Weil sich Stadion-Anwohner in Würzburg beschwert hatten, mussten die Kickers in Offenbach spielen.

