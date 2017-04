Nur ein Sieg am Sonntag rettet die Nürnberg Ice Tigers vor dem vorzeitigen Aus in den Playoffs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Im vierten Halbfinalspiel unterlagen die Franken nach großem Kampf bei Vizemeister Grizzlys Wolfsburg und liegen in der Best-of-seven-Serie 1:3 zurück.

Moderation: Florian Eckl

Autor: Bernd Schmelzer

Redaktion: Steffen Lunkenheimer