155.288 Teilnehmer in 58 Ländern haben am Sonntag beim Wings for Life World Run insgesamt 1.431.183 Kilometer für die Rückenmarksforschung zurückgelegt. Mit dabei war auch unsere "senegalesische Antilope" Cissé.

Moderation: Markus Othmer

Autor: Jan Wiecken

Redaktion: Steffen Lunkenheimer