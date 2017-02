Der SSV Jahn Regensburg trennt sich im ersten Heimspiel des Jahres mit 1:1 von der SG Sonnenhof Großaspach. Julian Leist brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, André Luge konnte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgleichen.

Moderation: Tom Meiler

Autor: Thomas Klinger

Redaktion: Steffen Lunkenheimer