Ein wahres Sport-Spektakel wird am 9. Juli in Franken rund um die Triathlon-Region Roth erwartet. Dreieinhalb Tausend Einzelstarter und sechshundertfünfzig Staffeln aus mehr als 70 Nationen haben sich für den Challenge gemeldet, darunter wie immer viele Top-Athleten. Eine will aber allen anderen die Show stehlen: Daniela Ryf, zweifache Hawaii-Gewinnerin, geht auf Weltrekord-Kurs. Schon mehrfach wurden bei dem Klassiker in Roth die Weltbestzeiten verbessert – bei den Damen zuletzt 2011 von Chrissie Wellington. 8:18:13 Std. ist die magische Zeit über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen. Die Bedingungen in Roth sind traditionell rekordtauglich. So hatte im vergangenen Jahr Jan Frodeno bei den Männern den Weltrekord geholt (7:35:39).

Moderation: Julia Büchler

Redaktion: Steffen Lunkenheimer