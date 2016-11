Die Ice Tigers aus Nürnberg haben auch das siebte Spiel in Folge gewonnen. Im Spitzenspiel siegten sie mit 4:2 gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. In der Tabelle zogen sie an den Kölner Haien vorbei und stehen auf Platz 2.

Moderation: Charly Hilpert

Autor: A. Troll

Redaktion: Steffen Lunkenheimer