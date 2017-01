Für die Straubing Tigers fing das Spiel gut an: Zuerst waren sie in der Überzahl, nach vier Minuten fiel das erste Tor - und das einzige für sie. Die restlichen sieben Tore machten die Münchner und verwiesen die Niederbayern in ihre Schranken.

Moderation: Julia Büchler

Autor: Christian Materna

Redaktion: Steffen Lunkenheimer