An Felsen und schroffen Gipfeln in deutlich kleineren Dimensionen erfreuen sich die Kletterer im Allgäu. Chris Hanke in der Route "ChriSu" (10+/11-) am Rottachberg - Michael Düchs mit verschiedenen Begleitern in der Kletterhalle und den Tannheimer Bergen.

Autor: Michael Düchs

Redaktion: Michael Pause