David Lama gelang eine erfolgreichen Winterbesteigung am Nanga Parbat. Mit "Lost in China" feierte Ines Papert ihren persönlichen Erfolg. Und Stefan Glowacz musste eine lange und eisige An- und Abreise für sein Bergerlebnis bewältigen.

Moderation: Michael Pause

Autor: Michael Düchs

Redaktion: Michael Pause