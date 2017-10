Der neue Peaks-of-the-Balkans-Trail

Weitwandern in Albanien, Kosovo und Montenegro



Kaum 20 Jahre ist es her, da flüchteten Hunderttausende zu Fuß vom Kosovo über die Berge nach Montenegro und Albanien, und Rebellen verminten die dortigen Pässe und Hirtenpfade. Nach dem sogenannten Kosovo-Krieg (1999) säuberten einheimische Alpinisten mit Soldaten der KFOR-Truppen die Region von den gefährlichen Hinterlassenschaften des Konflikts, und gleichzeitig nahm die Idee eines grenzüberschreitenden „Friedensweges“ Gestalt an.

Inzwischen ist der „Peaks-of-the-Balkans-Trail“ auch mit deutscher Hilfe soweit ausgebaut, dass er immer mehr Bergfreunde aus nah und fern anlockt. Denn hier im Dreiländereck, im schönsten Teil von Europas größtem und naturbelassenem Karstgebirge, lässt es sich gut und weit wandern.

Im vergangenen Frühsommer besuchte ein Bergauf-Bergab-Team das „Verwunschene Gebirge“ – wie die Einheimischen ihre Region nennen – und sammelte Impressionen in Bild und Ton auf einigen der attraktivsten Etappen des 192 Kilometer langen Wegs.

Redaktion: Michael Pause