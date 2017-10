Die Themen der Sendung:



Bayern:

Führerschein für den Wald - Ein Motorsägekurs für Hobby-Baumfäller in Immenstadt



Ungarn:

Kindern die Augen öffnen – Ein blinder Ungar gibt Schülern Einblicke in sein Leben.



Italien:

Industriegeschichte multimedial erleben – Das Werftmuseum in Monfalcone



Kroatien:

Mann sucht Frau - vergeblich! Das kroatische Dorf mit den meisten Junggesellen



Slowenien:

Von Feuchtgebieten und Kindermacher-Hütten - der Naturpark Lahinja

Moderation: Daniela Dinandt

Redaktion: Matthias Ott