Nostalgie in Gefahr - die Zukunft der dampfbetriebenen Chiemsee-Bahn

Slowenien:

Von Schlossherren und Burgfräulein - die Ritterspiele im mittelalterlichen Pettau

Ungarn:

Scharf und gesund - ein Museum für Paprika in Szeged

Triest:

Wassersport für Alle - Menschen mit Handicap in einem Triestiner Ruderverein

Kroatien:

Rezept für ein langes Leben - Europas älteste Apotheke in Dubrovnik

Moderation: Daniela Dinandt

Redaktion: Matthias Ott