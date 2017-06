Mehr als 130 Holztürchen führen am Kellerhausberg in Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel in die Erde. Weil sie sich unter den alten Linden gar so idyllisch an die grasbedeckten Hügel schmiegen, werden sie "Hobbit-Höhlen" genannt.

Autor: Markus Feulner

Redaktion: Anja Miller