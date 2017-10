Vor 30 Jahren erhob sich in der Oberpfalz ein großer Teil der Bevölkerung gegen den Staat und dessen Plan, eine Wiederaufarbeitungsanlage zu bauen. Am 10.10. hatte der heiße Herbst in Wackersdorf einen unrühmlichen Höhepunkt.

Autor: Andreas Halbig

Redaktion: Anja Miller