Sie gehört zum ersten Schultag dazu: die Schultüte. Eine Tradition typisch für Deutschland. Nach allem, was man weiß, geht der Brauch auf das 19. Jahrhundert zurück. Da gab es noch kein Fernsehen, aber so in den 1960er-Jahren hat auch die Abendschau fleißig über den ersten Schultag berichtet.

Autor: Gaby Weber

Redaktion: Anja Miller