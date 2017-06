Roller Derby! Mädels in Kampfmontur auf Rollschuhen! Kommt aus den USA, bei uns noch ein Undergroundsport, aber die Szene wächst. Wer macht so was und auch noch freiwillig? Alexandra Rinschler hat sich die Knieschoner angeschnallt.

Autor: Alexandra Rinschler/Christine Schlech

Redaktion: Anja Miller