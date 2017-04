Die Straußenfarm in Schaafheim an der bayerisch-hessischen Landesgrenze zählt 120 Strauße. An Ostern gibt es hier die größten bunten Eier weit und breit. Allein das Ausblasen eines der fast 2 Kilo schweren Eier ist eine Leistung.

Autor: Ostereier XXL

Redaktion: Anja Miller