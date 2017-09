Auf dem Oktoberfest gibt es jede Menge von Jobs. Und die können ganz schön anstrengend sein. Was da velangt wird, will Alexandra Rinschler rausfinden. Und so ist sie auf die Wiesn losgezogen - und verkauft heute Hüte.

Autor: Alexandra Rinschler / Carolin Mayer

Redaktion: Anja Miller