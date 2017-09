Es gibt noch immer keine Spur vom Supermarkterpresser. Am Bodensee hat er gezielt erste Lebensmittel vergiftet und die Polizei befürchtet, dass er am Wochenende wieder zuschlagen könnte ... Gerade in der Bodensee-Region herrscht große Verunsicherung!

Autor: Rüdiger Kronthaler

Redaktion: Anja Miller