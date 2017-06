Helmut Kohl kam 1930 in Ludwigshafen zur Welt. Seine Familie war erst kurz zuvor aus Unterfranken in die damals ebenfalls bayerische Pfalz gezogen. Die Ludwigshafener Kohls blieben in der Folgezeit trotzdem stets eng verbunden mit Mainfranken.

Autor: Wolfgang Jandl

Redaktion: Anja Miller