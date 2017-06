Harry Blank bringt Quote, die Zuschauer lieben ihn. Vom ersten Drehtag war er bei "Dahoam is Dahoam" dabei. Wenn er mal eine Drehpause hat, dann fährt er an den Walchensee. Wir haben ihn dort geroffen - an seinem liebsten Platzl.

Autor: Julia von Schwerin

Redaktion: Anja Miller