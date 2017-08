Mit 19 denken die meisten an Spaß, an viel rumkommen, andere Leute treffen, Abends lang weggehen. Katharina Sedlmaier aus Schönau hat sich was ganz anderes in den Kopf gesetzt: einen Sommer lang eine Alm bewirtschaften.

Moderation: Karin Schubert, Christoph Deumling

Autor: Hermann Scholz

Redaktion: Anja Miller