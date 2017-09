An der Basis in Franken rumort es. Nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl fordern mehrere fränkische Politiker den Rücktritt von Parteichef Horst Seehofer und plädieren für einen Wechsel an der Parteispitze.

Autor: Rika Dechant

Redaktion: Anja Miller