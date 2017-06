Am 15. Juni jährt sich der Tag, an dem ein Teilstück der Autobahnbrücke bei Schraudenbach bei Betonierarbeiten eingestürzt ist. Ein Mensch wurde getötet, 14 verletzt. Noch immer liegt das Gutachten zur Ursache nicht vor. Was ist da los?

Autor: Barbara Markus

Redaktion: Anja Miller