In Österreich gibt es sie schon: Tankautomaten bei den Läden der Aldi-Tochter "Hofer". Jetzt will Aldi Süd auch in Bayern Tankautomaten aufstellen, den ersten in Moosburg. Einem benachbarten Tankstellenpächter gefällt das gar nicht.

Autor: Simon Emmerlich

Redaktion: Anja Miller