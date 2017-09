Die A350 - die neue Airbus-Langsteckenmaschine für die Lufthansaflotte. Doch vor der Lieferung gibt's eine knallharte Abnahme sseitens des Kunden in Toulouse am Airbusstandort. Und schnallen Sie sich an: Die Abendschau war mit an Bord!

Autor: Christine Schlech

Redaktion: Anja Miller