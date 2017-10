Internationale Klimapolitik Klimagipfel COP 23 tagt in Bonn

Vom 6. bis 17. November findet in Bonn die Weltklimakonferenz 2017 statt. Deutschland übernimmt die technischen Aufgaben des Gastgebers, den Vorsitz der Konferenz hat die Republik Fidschi. Da es auf dem Gebiet des Insel-Staats im Pazifik aber keinen Versammlungsort für die bis zu 25.000 Teilnehmer gibt, tagt der Klimagipfel in Bonn. Dort, wo auch das Klimasekretariat der Vereinten Nationen seinen Sitz hat, findet der Gipfel immer dann statt, wenn sich kein Gastgeber auf dem Kontinent findet, der turnusgemäß mit der Ausrichtung an der Reihe wäre.

Klimagipfel "COP 23" Der Klimagipfel trägt in diesem Jahr den Namen "COP 23". COP steht für "Conference of the Parties", die Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention UNFCCC. Diese Konvention wurde im Jahr 1992 in Rio de Janeiro unterzeichnet. In Bonn treffen sich die Delegierten zum 23. Mal, daher "COP 23". Parallel kommen beim Klimagipfel seit 2005 auch die Unterzeichner und Ratifizierer des Kyoto-Protokolls zusammen und seit 2016 zudem die Unterzeichner des Paris-Abkommens.

Beim Klimagipfel werden die Delegierten darüber sprechen, wie sich das Pariser Klima-Abkommen aus dem Jahr 2015 praktisch umsetzen lässt. Dessen zentrales Ziel ist, die vom Menschen verursachte Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zu den Werten vor der Industrialisierung zu begrenzen. Am Ende der Verhandlungen soll ein "Regelbuch" stehen, das beim nächsten Klimagipfel Ende 2018 in Kattowitz in Polen verabschiedet werden soll.

Fidschi -Wortführer beim Klimaschutz Wurzel eines Baums, den der Sturm Winston 2016 auf der Fidschi-Insel Vanua Levu umgerissen hat Fidschi leidet wie viele Staaten im Südpazifik unter dem Klimawandel. Seit 1993 ist der Meeresspiegel pro Jahr um durchschnittlich sechs Millimeter angestiegen, also insgesamt fast 15 Zentimeter. Vielerorts an der Küste sind die Böden völlig versalzen. Mindestens 42 Dörfer müssen laut Regierung ins Landesinnere umgesiedelt werden. Der Zyklon "Winston" kostete im vergangenen Jahr 44 Menschen das Leben. Fidschi hat sich in der Region zu einer Art Wortführer in Sachen Klimaschutz entwickelt. Es war das erste Land, das das Klimaabkommen von Paris unterzeichnete. Als US-Präsident Donald Trump den Ausstieg seines Landes ankündigte, war die Empörung dort besonders groß.

Klimaschützer aus der ganzen Welt

Parallel zu den offiziellen Verhandlungen treffen sich in Bonn Klimaschützer aus aller Welt sowie Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Religionsgemeinschaften und Umweltverbänden. Die Republik Fidschi hat sich als Vorsitzender der Konferenz vorgenommen, diese Akteure an der Veranstaltung zu beteiligen und einzubinden. Das soll unter anderem in der sogenannten "Bonn Zone" geschehen. Auf der Blumenwiese in der Rheinaue werden staatliche und nichtstaaliche Organisationen zeigen, was weltweit bereits passiert zur Treibhausgas-Minderung, zur Anpassung an den Klimawandel und für einen Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft.

Erderwärmung schreitet voran

Die Teilnehmer am Klimagipfel sind sich einig, dass die Erderwärmung gestoppt oder zumindest gebremst werden muss. Doch statt den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, bläst die Menschheit immer mehr davon in die Erdatmosphäre.

"Wir müssen uns klar darüber werden, dass wir heute noch Entscheidungsoptionen haben, dass wir ein Zeitfenster haben vielleicht von zwanzig Jahren, in dem wir darüber befinden, wie nachfolgende Generationen das Klima auf dieser Erde erleben werden." Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut, anlässlich der Veröffentlichung des zweite Teils des fünften Weltklimaberichts des Weltklimarats IPCC im April 2014

Nach Einschätzung des Weltklimarats (IPCC) wird die Temperatur Ende des Jahrhunderts vier Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen, falls keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der fünfte Weltklimabericht des IPCC zeigt das deutlich.

Warum die Einigung im Klimaschutz so schwierig ist Industriestaaten gegen Schwellenländer Historisch betrachtet sind die heutigen Industrieländer die Hauptverantwortlichen für die Erderwärmung. Zwar stößt heutzutage das Schwellenland China deutlich mehr Treibhausgase aus als die USA. Aber CO2 wirkt in der Atmosphäre etwa 100 Jahre lang nach. Werden alle Emissionen seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen um 1850 zusammengerechnet, führen die USA gefolgt von der EU die Liste an. Aus dieser Tatsache leiten aufstrebende Wirtschaftsnationen ab, sie hätten in Sachen Treibhausgase noch etwas gut, um in ihrer Entwicklung weiterzukommen. Pro-Kopf-Ausstoß Je nach Statistik lässt sich die Bevölkerung des einen oder eines anderen Landes zum Sündenbock in Klimafragen erklären. So kann man auch den Pro-Kopf-Ausstoß, also wie viel jeder einzelne Bürger eines Staates zur Erderwärmung beiträgt, in den Mittelpunkt der Berechnungen stellen. Nimmt man statt der nationalen Gesamtemissionen den Pro-Kopf-Ausstoß als Richtmaß, sind Australien, die USA, Saudi-Arabien und Kanada die Hauptsünder. Entwicklungsländer zahlen drauf Die klimatischen Veränderungen werden allen Vorhersagen und Statistiken zufolge besonders die Menschen in Entwicklungsländern treffen. Niedrig liegende Küstengebiete in Bangladesch und Inseln wie die Malediven sind von einem steigenden Meeresspiegel bedroht. In der Sahelzone werden durch mehr Dürren und Überschwemmungen die Nahrungsmittel und Trinkwasser noch knapper. Diesen Ländern mangelt es jedoch nicht nur an Gseld und Technologie, um sich besser auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Sie haben kaum Lobby und nur eine schwache Verhandlungsposition in den internationalen Gesprächen. Nationale Wirtschaftsinteressen Häufig kollidieren internationale verbindliche Zusagen mit wirtschaftlichen oder machtpolitischen Interessen im eigenen Land. Für die Schwellenländer hat das Wirtschaftswachstum Priorität. Die Golfstaaten leben vom Export von Erdöl, Deutschland vom Export energie- und kostenintensiver Technologie. Brasilien rodet Amazonas-Regenwälder und belastet damit das Weltklima. Australien, die USA und Kanada setzen noch immer hauptsächlich auf fossile Brennstoffe. In der Vergangenheit haben diese Staaten die Verhandlungen oft ausgebremst. Innenpolitische Abhängigkeiten Die Klimapolitik eines Landes kann sich durch veränderte innenpolitische Konstellationen schnell ändern. In Deutschland lässt der Atomausstieg und der schleppende Ausbau regenerativer Energien die CO2-Emissionen wieder ansteigen. Die australischen Konservativen haben sich gegen die Klimaschutz-Steuer ihrer Vorgänger entschieden. Dem ehemaligen US-Präsident Obama und seinen Demokraten fehlte die Mehrheit im Kongress, um ein in der Wahl angekündigtes Klimagesetz durchzusetzen. Langfristige Klimapolitik ist so innenpolitisch oft nur schwer durchsetzbar.

Historische Schuld und künftige Sünder

<!-- --> Sündenregister Der Climate Action Tracker Unabhängige wissenschaftliche Institutionen behalten beim Climate Action Tracker die Staaten und ihre Bemühungen um Klimaschutz im Auge - und führen das Ergebnis anschaulich vor: [www.climateactiontracker.org - Sündenregister - Der Climate Action Tracker ]

Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter ist die weltweite Durchschnittstemperatur bereits deutlich gestiegen. Der größte Teil der Treibhausgase wird weiterhin von den Industrieländern ausgestoßen. Die Pro-Kopf-Emission wird dort noch auf Jahre die der Entwicklungsländer deutlich übersteigen. Die Industrieländer haben daher eine historische wie aktuelle Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel - so sieht es jedenfalls die EU. Doch es ist auch klar, dass die Entwicklungsländer den Industriestaaten auf dem Weg des Fortschritts folgen wollen und somit mehr Treibhausgase ausstoßen werden.

Aufschwung ohne Emissionszuwachs

Besonders in Schwellenländern wie China und Indien werden die Emissionen in den nächsten Jahren stark zunehmen, wenn es nicht gelingt, das erwünschte wirtschaftliche Wachstum von der Zunahme der Treibhausgase zu entkoppeln. Doch viele Entwicklungsländer fürchten: Strenge globale Regeln für den Klimaschutz könnten ihr Wirtschaftswachstum bremsen. Das Kyoto-Protokoll hatte die Entwicklungsländer bislang von allen Verpflichtungen ausgenommen. Umso dringender war es, mit dem Abkommen von Paris ein neues globales Klimaabkommen zu finden, dem sich auch Schwellen- und Entwicklungsländer anschließen können.