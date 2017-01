Die Gletscher schmelzen Bald sind die bayerischen Alpen eisfrei

Noch gibt es fünf Gletscher in den bayerischen Alpen. Drei davon hatten allerdings im Jahr 2009 nur noch maximal 7,5 Hektar Fläche, heißt es in "Bayerische Gletscher im Klimawandel – ein Statusbericht" des Bayerischen Umweltministeriums von 2012. Und auch die verbliebenen Gletscher werden in den nächsten zwanzig bis dreißig Jahren wahrscheinlich vom Klimawandel aufgezehrt.

Rasante Schmelze

Dreiviertel der Gletschermassen Bayerns sind in den vergangenen 200 Jahren verschwunden, und die Schmelze legt noch einen Zahn zu: Denn in den Alpen vollzieht sich der Klimawandel noch rascher als anderswo. Hier steigt die Temperatur doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Bis zum Jahr 2100 könnte es um weitere drei bis sechs Grad wärmer werden. Kaum eine Chance für die Gletscher. Einzig der Höllentalferner könnte das überleben, da er Richtung Nordost liegt und vor Sonneneinstrahlung besser geschützt ist als die anderen.

"Der Höllentalferner hat eigentlich die besten Aussichten, weil der von sehr großen Felswänden umgeben ist, die spenden Schatten und spielen ihm viel mehr Schnee in Form von Lawinen zu. Er wird wohl der einzige Gletscher in Bayern sein, der in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts noch existiert." Wilfried Hagg, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Schneeferner, Blaueis & Co.: Gletscherschmelze in Bayern

Der Zugspitzgletscher, bestehend aus dem Nördlichen und dem Südlichen Schneeferner, ist dagegen stark bedroht. Heute messen die beiden Eisfelder zusammen noch etwa dreißig Hektar, in ein bis zwei Jahrzehnten könnte auch der letzte Rest auf der Zugspitze geschmolzen sein. Deswegen versucht man seit Jahren, die Schmelze etwas zu verzögern. Doch das ist nur ein Tropfen auf den buchstäblich zu heißen Stein.

Abdeckung des Schneeferner-Gletschers

Im Frühjahr verteilen Pistenraupen den vom Winter verbliebenen Schnee auf dem Zugspitz-Gletscher. Der Schnee dient als natürliche Schutzschicht gegen die Sonneneinstrahlung. Von 1993 bis 2012 deckte die Bayerische Zugspitzbahn den nördliche Schneeferner zusätzlich mit großen, weißen Plastikplanen ab. Sie sollten besonders diejenigen Zonen schützen, die für den Skibetrieb wichtig sind. In den letzten Jahren schritt die Gletscherschmelze allerdings so schnell voran, dass das Abdecken nicht mehr den gewünschten Effekt hatte. 2013 wurde es daher eingestellt.

















Der Schneeferner wird abgedeckt Eine aufwendige Methode sollte die Gletscherschmelze an der Zugspitze bremsen: Von 1993 bis 2012 wurden jedes Jahr in den Sommermonaten Plastikplanen über den Nördlichen Schneeferner gebreitet. Jede LKW-Plane war fünf Meter breit und dreißig Meter lang.

Wissenswertes über Alpengletscher Definition Was sind Gletscher eigentlich?



Ein Gletscher ist ein Eisfeld, das vor allem aus verdichtetem Schnee besteht. Gletscher bilden sich dort, wo jährlich mehr gefrorener Niederschlag fällt als schmilzt. Gletscher werden durch Schneefall genährt, in Sommermonaten zehrt dagegen die Schmelze am Eis. Vorkommen Gletschervorkommen



Bei uns gibt es Gletscher nur in großen Höhen in den Alpen. In sehr kalten Regionen wie in Grönland oder am Südpol reichen Gletscher aber auch ins Flachland bis ans Meer. Eiszeit Dichte Eisschichten in der Eiszeit



Während der Eiszeiten waren die Alpen fast vollständig vergletschert. Einzelne Eismassen erreichten dabei Dicken von über einem Kilometer. Heute finden sich nur noch einzelne Gletscher, und die leiden unter dem Klimawandel. im Fluss Gletscher im Fluss



Die Gletscher der Alpen bewegen sich fortlaufend talwärts und formen so im Verlauf von Jahrtausenden die bayerische Landschaft. Ferner "Gletscher" oder "Ferner"



Der Begriff "Gletscher" stammt vom lateinischen "glacies" (Eis) ab. In Österreich und Bayern heißt der Gletscher oft "Ferner", was vom "Firn" abstammt, dem "vorjährigen" Schnee. Bayern Die fünf Gletscher Bayerns



In Bayern gibt es heute noch fünf Gletscher: Den Nördlichen und Südlichen Schneeferner auf der Zugspitze, den Höllentalferner im Wettersteingebirge, den Watzmanngletscher und den Blaueisgletscher in den Berchtesgadener Alpen. Alpen Bruchteil Bayern



Die fünf bayerischen Gletscher machen mit ihrer Gesamtfläche von rund einem Quadratkilometer nur 0,03 Prozent der Alpengletscherfläche aus: Rund 5.000 Gletscher gibt es noch in den Alpen, die knapp 3.000 Quadratkilometer bedecken.

Die fünf bayerischen Gletscher in einer Karte

70 Zentimeter pro Jahr

Nicht nur in Bayern schwitzen die Gletscher. Weltweit schwindet das ewige Eis der Berge - und das immer schneller: Während die Eisriesen von 1980 bis 1999 jährlich 30 Zentimeter Dicke verloren haben, waren es ab dem Jahr 2000 bereits 50 Zentimeter, mittlerweile sind es durchschnittlich 70 Zentimeter im Jahr. Am stärksten ist der Breidalblikkbrea-Gletscher in Norwegen betroffen - er ist allein 2006 um 3,10 Meter dünner geworden.

Traurige Bilanz



Ein Beispiel aus unserem Nachbarland Österreich: Der Vernagtferner in den Ötztaler Alpen hat in den vergangenen 150 Jahren zwei Drittel seiner Eismasse verloren. Die Gletscherforscher haben errechnet, welche traurige Vision sich für die Jahre 2050 und 2100 abzeichnet: Im Endstadium der Schwindsucht bleibt vom Gletscher nur eine riesige alpine Schutthalde. Und 2011 hat in Österreich weiter am Eis geleckt: 97 Prozent der österreichischen Gletscher sind weiter geschrumpft. Und in vielen Fällen weitaus stärker als in den Vorjahren. Einzelne Gletscher haben fünfzig bis sechzig Meter an Länge verloren.

Drohender Durst

Rund 5.000 Gletscher gibt es in den Alpen. Doch in zwei Jahrzehnten dürfte sich ihre Anzahl halbiert haben. Dann wird es empfindliche Einbrüche in der Wasserversorgung geben. Denn drei Viertel unserer Süßwasserreserven bestehen aus Eis und Schnee, nur ein Viertel erhalten wir durch Grundwasser, Seen, Flüsse und Niederschläge. Zwar herrscht zunächst, während die Gletscher vermehrt abschmelzen, ein Überangebot an Wasser. Doch wenn die Gletscher abgeschmolzen sind, beginnt die Zeit der Wasserknappheit. Folge: Flussbetten trocknen aus und der Grundwasserpegel sinkt. Mit den Gletschern verlieren wir einen wichtigen Teil unserer Süßwasserreserven.

Das Eis ist nicht immer so pur und rein

Im Schmelzwasser der Gletscher drohen aber auch unsichtbare Gefahren: Durch das Abschmelzen der Gletscher werden Umweltgifte frei, die über Jahrzehnte im Eis eingeschlossen waren und deren Anwendung längst verboten ist. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) in einer Studie in den Schweizer Alpen aus dem Jahr 2009. Sie haben aus Sedimentbohrkernen des zugefrorenen Oberaarsees im Kanton Bern die Ablagerungen der vergangenen sechzig Jahre rekonstruiert.

Langlebige krebserregende Stoffe wie DDT und Dioxine

Unter den Giften, die freigesetzt werden, sind auch sogenannte POPs ("Persistent Organic Pollutants"). POPs sind schwer abbaubare organische Umweltgifte wie das Insektizid DDT und Dioxine, die zum Beispiel als Weichmacher oder Pestizide verwendet wurden. Sie können wie Hormone wirken, sind krebserregend und stehen im Verdacht, die körperliche Entwicklung von Mensch und Tier zu beeinflussen. Oft sind die Substanzen ausgesprochen langlebig und können über die Atmosphäre über große Distanzen transportiert werden.

Das Permafrost der Alpen taut

Murenabgang

Aber nicht nur die weißen Gletscher verschwinden, auch die Permafrostböden tauen mancherorts in den Alpen auf. Sie haben im Hochgebirge, oberhalb des schützenden Bergwalds, ganze Hänge mit ihren riesigen Mengen an Geröll jahrhundertelang in Kältestarre gehalten. Sobald sie auftauen, könnten sie ins Rutschen kommen und zu Tal stürzen. Ohne Permafrost beginnen die Alpen an vielen Stellen zu bröckeln. Eine dieser Zeitbomben ist unser größter Berg, die Zugspitze: